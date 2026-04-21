Ο Λούκας Γιώρκας συνεχίζει δυναμικά και τον Μάιο, τις sold out Κυριακές του στο Koukoutsi στον Πειραιά, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές βραδιές γεμάτες ένταση, συναίσθημα και αυθεντική διασκέδαση.

Μαζί του στη σκηνή η ταλαντούχα Λίνα Αλατζίδου, και ο Γιάννης Γιαννατσής, σε ένα πρόγραμμα που έχει ήδη ξεχωρίσει, «παντρεύοντας» μουσικά το χτες με το σήμερα, και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Η επιτυχία των μεσημεριάτικων μέχρι αργά το βράδυ εμφανίσεων τους, επιβεβαιώνεται κάθε Κυριακή, εδώ και τρεις μήνες, με το κοινό να γεμίζει ασφυκτικά τον χώρο και να απολαμβάνει ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει αγαπημένες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες, καλό φαγητό, και το απόλυτο κέφι, με χορό μέχρι τελικής πτώσης.

Μάλιστα, ο Λούκας Γιώρκας θα πραγματοποιήσει και μία extra εμφάνιση το Σάββατο 2 Μαΐου στο Koukoutsi, προσθέτοντας ακόμα μία ξεχωριστή βραδιά στο ήδη επιτυχημένο του σερί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Σάββατο 25 Απριλίου, ολοκληρώνεται με closing night ο επιτυχημένος κύκλος εμφανίσεων του Κώστα Καραφώτη και της Ματθαίας Σπιταδάκη, οι οποίοι για πολλούς μήνες, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, άφησαν το δικό τους έντονο αποτύπωμα στο αγαπημένο hot spot του Πειραιά. Με τον Λούκα Γιώρκα, να κρατάει σταθερά τα ηνία της διασκέδασης και όλο τον Μάιο.