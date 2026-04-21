Αιγάλεω: Συνελήφθη 41χρονος που πέταγε κουτιά σε οικόπεδο (Φωτογραφία)

Στη σύλληψη ενός 41χρονου που πέταγε κουτιά σε οικόπεδο στο Αιγάλεω προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας 20/4 η Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 20-4-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον 41χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή του Αιγάλεω όπου σε οικόπεδο απέρριψε κουτιά τα οποία περιείχαν στερεά απόβλητα.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.