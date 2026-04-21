Κεφαλονιά: Στο “κάδρο” των ερευνών και μία 31χρονη – Ποια η σχέση της με την Μυρτώ και τον 23χρονο

Ένα ακόμη πρόσωπο φαίνεται να μπαίνει στο κάδρο των αρχών για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά καθώς συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας που προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια ενός αρκετά μπερδεμένου παζλ.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το νέο πρόσωπο που φαίνεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνών είναι μία 31χρονη γυναίκα που γνώριζε τον 66χρονο από την Πρέβεζα που το μοιραίο βράδυ που έχασε την ζωή της η 19χρονη της είχε στείλει χρήματα μέσω IRIS.

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επαφές και με τον 23χρονο φίλο της νεαρής κοπέλας και, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., στο πρόσφατο παρελθόν είχε δημιουργήσει μια ομαδική συνομιλία στο διαδίκτυο, στην οποία ήρθαν σε επαφή ο 66χρονος με τον 23χρονο και μετέπειτα και με τη Μυρτώ.

Τι αποκάλυψε ο 23χρονος για την σχέση του με την Μυρτώ

Τη σιωπή του έσπασε, για πρώτη φορά, ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς αποκαλύπτοντας όσα έγιναν στο μοιραίο δωμάτιο στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα.

Ο 23χρονος με το ψευδώνυμο”Ολίβια” που έχει ήδη προφυλακιστεί μαζί με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανό στις φυλακές Κορυδαλλού αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Μιλώντας μέσα από τη φυλακή στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο 23χρονος ανέφερε πως γνωρίστηκε με τη Μυρτώ πριν από περίπου 1,5 χρόνο σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και έκτοτε έκαναν παρέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε δυο – τρεις φορές για καφέ και ποτό”.

Όσον αφορά στη μοιραία βραδιά, είπε: “Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο”.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτει ότι “τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση”.

“Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμενα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας” πρόσθεσε ακόμα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει το βάρος σε ένα κρίσιμο στοιχείο: το κινητό τηλέφωνο της Μυρτούς, ερευνώντας εξονυχιστικά τις επαφές, τις κλήσεις και τα μηνύματα, που πιθανόν να αποκαλύψουν ένα δίκτυο σχέσεων πριν και κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο μοιραίο κατάλυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια από τα δεδομένα ίσως επιχειρήθηκε να διαγραφούν. Βέβαια, οι αστυνομικοί κάνουν “φύλλο και φτερό” και τα κινητά των τριών προφυλακισμένων.