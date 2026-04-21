Ηράκλειο: Αγωνία για τη 43χρονη που αγνοείται – Το SMS στον γιο της και το τελευταίο στίγμα του κινητού της

Μεγάλη αγωνία επικρατεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τη 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από την Κυριακή 19/4.

Η μητέρα τριών παιδιών από τις Δαφνές φέρεται να έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητο τις πρωινές ώρες της Κυριακής και έκτοτε αγνοείται.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα της Κυριακής φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ.

Το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε στο σπίτι της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια της, με τον μεγαλύτερο γιο της ηλικίας 21 ετών να πηγαίνει στη 1 τα ξημερώματα στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Επίσης, τη Δευτέρα, δηλαδή την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η Ελευθερία Γιακουμάκη είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα.

Για τον εντοπισμό της η ΕΛΑΣ διεξάγει εντατικές και εκτεταμένες έρευνες, ενώ έχουν «πετάξει» και drones, καθώς η ακτίνα που πρέπει να σαρωθε΄θ, βάσει και του τελευταίου στίγματος, είναι πολύ μεγάλη.

Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που πραγματικά ανησυχούν για τη ζωή της, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου είναι κομβικής σημασίας για την ΕΛΑΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κάμερες κατέγραψαν το αυτοκίνητο της 43χρονης της να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Ηράκλειο: To Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 19/04/2026, εξαφανίστηκε από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/04/2026 για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».