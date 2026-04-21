Οριστικό «ναυάγιο» για τα «Υπέροχα Πλάσματα», «ρωγμή» στη σχέση Φερεντίνου – ΣΚΑΪ, στο ραντάρ της ΕΡΤ ο Λιανός;

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα πιστό στο ραντεβού του και πλούσιο από τηλεοπτικές ειδήσεις.

Οριστικό «ναυάγιο» για τα «Υπέροχα Πλάσματα»

Τίτλοι τέλους μπαίνουν οριστικά στις προσδοκίες για τη μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα», καθώς το φιλόδοξο project του reunion εγκαταλείπεται οριστικά.

Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της Μυρτώς Κοντοβά βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο, με εξασφαλισμένη μάλιστα την επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, η προσπάθεια προσέκρουσε στην άρνηση των τηλεοπτικών δικτύων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Alpha, που αποτελούσε τον βασικό συνομιλητή της παραγωγής, αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον του την τελευταία στιγμή.

Οι προσπάθειες διάσωσης της σειράς συνεχίστηκαν και μετά την υπαναχώρηση του Alpha, με τους συντελεστές να αναζητούν εναλλακτική στέγη. Πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές συζητήσεις με τη δημόσια τηλεόραση, οι οποίες όμως δεν καρποφόρησαν. Παρότι το έργο είχε λάβει το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση, η έλλειψη συμφωνίας με κανάλι καθιστά την υλοποίησή του αδύνατη.

Έτσι, η επιστροφή των αγαπημένων χαρακτήρων στις οθόνες μας παραμένει ένα ανεκπλήρωτο σχέδιο, με το project να τίθεται οριστικά «στο αρχείο» πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Σε «θολό τοπίο» η σχέση Φερεντίνου – ΣΚΑΪ

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι σχέσεις του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ, με το μέλλον της συνεργασίας τους για την προσεχή τηλεοπτική σεζόν να φαντάζει πλέον αβέβαιο. Παρότι η τρέχουσα σύμβαση του παρουσιαστή εκπνέει το καλοκαίρι, επικρατεί μια ασυνήθιστη στασιμότητα, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα επίσημες διαπραγματεύσεις.

Στο Φάληρο επικρατεί έντονος σκεπτικισμός. Η διοίκηση του σταθμού επανεξετάζει τη θέση του παρουσιαστή στο πρόγραμμα, ενώ η απουσία ενός νέου, συγκεκριμένου project και ο περιορισμένος χώρος στην prime time, λόγω παγιωμένων συνεργασιών, δυσκολεύουν την κατάθεση μιας νέας πρότασης.

Την ίδια στιγμή που το κλίμα στον ΣΚΑΪ παραμένει ψυχρό, ο ΑΝΤ1 φαίνεται να κινείται δυναμικά για την επαναπροσέγγιση του παρουσιαστή. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, με το κανάλι του Αμαρουσίου να εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την επιστροφή του Φερεντίνου στο δυναμικό του.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν τεθεί ποικίλα concepts, που εκτείνονται από τη συμμετοχή σε ζωντανές εκπομπές και τηλεπαιχνίδια, μέχρι την αναβίωση εκπομπών με φάρσες.

Παρά την έντονη κινητικότητα και τα σενάρια που εξετάζονται, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική δέσμευση, με το τηλεοπτικό θρίλερ γύρω από το όνομα του δημοφιλούς παρουσιαστή να παραμένει σε εξέλιξη.

Η ΕΡΤ «πολιορκεί» τον Γιώργο Λιανό

Μια απρόσμενη μετακίνηση ενδέχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στην τηλεοπτική αγορά, καθώς, ο Γιώργος Λιανός, ο παρουσιαστής – ταυτότητα των μεγάλων projects του ΣΚΑΪ, βρίσκεται στο στόχαστρο της ΕΡΤ.

Η δημόσια τηλεόραση φαίνεται να εξετάζει σοβαρά πρόταση εταιρείας παραγωγής για καθημερινό τηλεπαιχνίδι, με τον Γιώργο Λιανό να αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη θέση του παρουσιαστή. Μάλιστα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες ανεπίσημες επαφές, καθώς το προφίλ του θεωρείται ότι εναρμονίζεται πλήρως με τη νέα αισθητική της ΕΡΤ.

Αν και η σχέση του παρουσιαστή με τον ΣΚΑΪ και την Acun Medya χαρακτηρίζεται παραδοσιακά ως «οικογενειακή», δύο καθοριστικοί παράγοντες φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα. Αρχικά, τα συνεχή ταξίδια στον Άγιο Δομήνικο για το Survivor και οι πρόσφατες υποχρεώσεις στην Ολλανδία για το The Floor έχουν επιφέρει κόπωση στον παρουσιαστή. Η προοπτική ενός project που θα γυρίζεται στην Αθήνα φαντάζει πλέον ιδιαίτερα ελκυστική.

Παράλληλα, κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες και καθυστερήσεις πληρωμών από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής, οι οποίες, παρά τη μερική διευθέτησή τους, έχουν προκαλέσει τριγμούς στην εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Προς το παρόν, δεν έχει ξεκινήσει κανένας επίσημος κύκλος συζητήσεων με τον ΣΚΑΪ για την επόμενη σεζόν, γεγονός που αφήνει το πεδίο ελεύθερο για τη δημόσια τηλεόραση. Το μέλλον του Γιώργου Λιανού παραμένει αβέβαιο, με την ΕΡΤ να προβάλλει πλέον ως ένας ισχυρός και δελεαστικός πόλος για τη συνέχεια της καριέρας του.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!