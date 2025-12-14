Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αχαΐα: 70χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου

Φέρει χτυπήματα ο άνδρας

Θρίλερ στην Αχαΐα: 70χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου ένας 70χρονος άνδρας στην Δυτική Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ