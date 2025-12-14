Θρίλερ στην Αχαΐα: 70χρονος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου
Φέρει χτυπήματα ο άνδρας
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου ένας 70χρονος άνδρας στην Δυτική Αχαΐα.
Συγκεκριμένα, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στον δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα.
Σύμφωνα με το tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
