Θόρυβος για φόντο στη φωτογράφιση Καρυστιανού στο DownTown – Η Απάντηση Γρατσία

Στη δημοσιότητα δημοσιεύτηκαν τα πρώτα στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση της Μαρίας Καρυστιανού για το κυπριακό DownTown. Παράλληλα, η Μαρία Γρατσία μίλησε στην εκπομπή Real View του OPEN, δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή των θρησκευτικών εικόνων ως φόντο – μια απόφαση που είχε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.

Όπως τόνισε η κυρία Γρατσία (δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού): «Εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο αυτά που λέει το πρόσωπο, παρά το σημείο που κάθεται ή αν βρίσκεται κοντά σε εικόνες. Το περιοδικό επέλεξε το γραφείο μου για τη φωτογράφιση· δεν πρόκειται για χώρο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για να τοποθετηθούν εικόνες, οπότε η επιλογή του φόντου δεν ήταν στοχευμένη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τη σιωπή της Μαρίας Καρυστιανού για τα οικονομικά του Συλλόγου των Τεμπών, η δικηγόρος και στενή συνεργάτης της τόνισε ότι η απόφαση της να μην μιλήσει ήταν «για να μην εκθέσει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν επιθυμούσαν τη δημοσίευση των οικονομικών, όπως εκείνη είχε επιδιώξει».

Στην ερώτηση, τέλος, «σε ποιον κόσμο απευθύνεστε;», η Μαρία Γρατσία απάντησε «σε όλους. Όταν τίθενται ζητήματα της ατιμωρησίας των πολιτικών, βλέπω προσέγγιση από όλους τους χώρους».

Καρυστιανού: «Δεν περίμενα να φτάσω σε αυτό το σημείο»

Η Μαρία Καρυστιανού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενου καθόδου στις εκλογές. Μιλώντας στο DownTown Κύπρου, τόνισε ότι το κίνημα των πολιτών οργανώνεται συστηματικά και εκφράζει την πεποίθηση ότι σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού.

Αρχικά η κ. Καρυστιανού λέει ότι: «η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός» και προσθέτει: «Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης, δηλώνω ότι ναι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Όσον αφορά το πότε θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, η ίδια απαντά: «Το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση – θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά.»

Η κυρία Καρυστιανού λέει, τέλος, ότι θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας για το πρόσωπο που θα ηγηθεί του κόμματος: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος, θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πριν, και πάνω από όλα, η ουσία και το έργο της ομάδας, και όχι ποιος θα ηγείται αυτής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση, δε, γιατί νιώθει τύψεις για το δυστύχημα των Τεμπών, η κυρία Καρυστιανού απαντά ««φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα “έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…”. Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε.»