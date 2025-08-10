Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απαγχονισμένος 45χρονος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου

Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απαγχονισμένος 45χρονος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου
DEBATER NEWSROOM

Απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άντρας. Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και η εν εξελίξει υπόθεση ερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Πανοράματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ