Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απαγχονισμένος 45χρονος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου
Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές
Απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άντρας. Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.
Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και η εν εξελίξει υπόθεση ερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Πανοράματος.
