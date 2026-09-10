Καματερό: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και απάτες – Δύο συλλήψεις (βίντεο)

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε Αττική και Περιφέρεια.

Συνελήφθησαν, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και της Ο.Π.Κ.Ε., πρωινές ώρες της 4-9-2026 σε οικισμό της Φυλής, -2- μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18 και 16 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα καθώς και για απάτη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

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Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από το Δεκέμβριο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες, στις οποίες καταμέριζαν την εγκληματική τους δράση και με τη χρήση «επιχειρησιακού» οχήματος, το οποίο είχαν μισθώσει, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με την πρόφαση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ πολλοί εξ’ αυτών διατηρούσαν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Επιπλέον, για την απόκρυψη της ταυτότητάς τους και την παρεμπόδιση του εντοπισμού του από τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι έκαναν χρήση πλήθους «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες εναλλάσσουν συστηματικά, προς αποφυγή ταυτοποίησης.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 2025 διέπραξαν κλοπή και απάτη σε βάρος ανήλικων στην περιοχή του Ωρωπού, όπου προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απέσπασαν τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας -3.000- ευρώ.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

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κοσμήματα και ρολόγια,

-2- πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -34- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών σε Αττική και Περιφέρεια με τη συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -250.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.