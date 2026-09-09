Στη “φάκα” εγκληματική οργάνωση που ζημίωσε το Δημόσιο με 40 εκατ. ευρώ από παράνομη επιστροφή φόρων – 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της ‘Αρχής’ και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν καθεαυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20 %).

Συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 €. Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).

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Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Το σχετικό Πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.”