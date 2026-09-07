Ανδραβίδα: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που “ρήμαζε” σπίτια και οχήματα

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της αναλυτικής αξιολόγησης των στοιχείων και του βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση – ομάδα είχε συσταθεί, τουλάχιστον, από τον Αύγουστο 2026, με σκοπό την διάπραξη κλοπών, σε περιοχές της Ηλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν -8- κλοπές σε οικίες, -1- κλοπή αυτοκινήτου καθώς και -1- κλοπή κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, που διέπραξε ο κατηγορούμενος με τους συνεργούς του – μέλη της συμμορίας, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά -21.850- ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και εργαλεία, συνολικής αξίας -28.000- ευρώ, καθώς και -1-

αυτοκίνητο από τον Πειραιά που χρησιμοποιούσαν για την διάπραξη των κλοπών.

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας), οι κατηγορούμενοι έχοντας διαρκή δράση και δομημένη μορφή, διέπρατταν τις κλοπές πρωινές ή απογευματινές ώρες, διαρρηγνύοντας οικίες, σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και της Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν το κλεμμένο αυτοκίνητο για την προσέγγιση και διαφυγή τους από τους τόπους των κλοπών, ενώ το όχημα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς επιμελώς κρυμμένο σε δασική έκταση σε περιοχή της Ανδραβίδας Κυλλήνης και τέθηκε σε επιτήρηση.

Ο συλληφθείς προχθές το βράδυ μετέβη στην ανωτέρω περιοχή προκειμένου να παραλάβει το κλεμμένο όχημα και άμεσα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τους οποίους χτυπούσε για να διαφύγει της σύλληψης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στους κατόχους τους. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.