Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του Κάτω Σχολαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 22:40 αυτοκινούμενο όχημα συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, με επιβατικό αυτοκίνητο που κινούταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο Ι.Χ. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

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Το αυτοκινούμενο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια των δύο οχημάτων ήταν διάσπαρτα στο οδόστρωμα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.