Θερμοπύλες: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες (Βίντεο)
Οι εικόνες από το σημείο
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/6 στις Θερμοπύλες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν μπροστά από το άγαλμα του Λέωνίδα.
Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του πρώτου οχήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο απέναντι όχημα και μείωσε εντελώς την ταχύτητα του, ενώ βγήκε κι όσο μπορούσε δεξιά.
@lamiareport.gr Τροχαίο μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες #lamia #news #lamiareport #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
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