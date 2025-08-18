Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα που έκλεβαν τραπεζικές κάρτες και χρυσαφικά

Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από αστυνομική έρευνα, περιπτώσεις κλοπών, που τελέστηκαν από τις αρχές Ιανουαρίου έως τις αρχές Αυγούστου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών και δύο αλλοδαπών, οι οποίοι ενέχονται, κατά περίπτωση, σε πέντε περιπτώσεις κλοπών. Συνολικά, οι δράστες αφαίρεσαν τραπεζικές κάρτες, διάφορα αντικείμενα, το χρηματικό ποσό των 3.433 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά αξίας 7.500 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.