Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε οδηγός μετά από σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6) στην Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος του στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Μετά την πρόσκρουση το όχημα ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου.

Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τις ίδιες πηγές, ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.