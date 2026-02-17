Θεσσαλονίκη: “Σύρραξη” έξω από εστιατόριο ύστερα από τροχαίο – Πετούσαν καρέκλες και τραπέζια

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας 16/2 στη στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, όλα άρχισαν όταν μία μηχανή έπεσε επάνω σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια οι επιβάτες από ένα δεύτερο αυτοκίνητο σταμάτησαν και συμμετείχαν στον καβγά που μόλις είχε ξεσπάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περαστικοί και οι θαμώνες ενός καταστήματος εστίασης ήταν μάρτυρες των γεγονότων, με τους συμμετέχοντες στη συμπλοκή να πετούν τραπέζια και καρέκλες για περίπου 10 λεπτά, έως ότου φτάσει η αστυνομία.

Εκείνη τη στιγμή, δεν διαπιστώθηκε κάποιο αδίκημα, καθώς οι εμπλεκόμενοι φαίνεται ότι διέφυγαν με τα πόδια ή με αυτοκίνητο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσαγωγές, ενώ “φως” στις συνθήκες του περιστατικού, θα ρίξει τυχόν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.