Άγιος Δημήτριος: Ο καβγάς στο ψητοπωλείο πριν από τους πυροβολισμούς – Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Μια διαφωνία για άγνωστο λόγο μιας 42χρονης με τον ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου στον Άγιο Δημήτριο στάθηκε η αφορμή για την ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα στην επιχείρηση τα ξημερώματα της 12ης Ιανουαρίου.

Αρχικά, η 42χρονη διαπληκτίστηκε με τον 39χρονο επιχειρηματία και στη συνέχεια, φώναξε έναν συνεργό της με καταγωγή από την Ρουμανία. Τότε η γυναίκα, άρχισε να τον προτρέπει να καθαρίσει τον ιδιοκτήτη του ψητοπωλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις φωνές του επιχειρηματία άκουσε ο 70χρονος πατέρας του που φτάνοντας στο σημείο, άνοιξε πυρ κατά του Ρουμάνου και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο 39χρονος, όσο και ο πατέρας του τραυματίστηκαν στα πόδια, ενώ η 42χρονη και ο συνεργός της απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Σε έρευνα στο σπίτι του Ρουμάνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο, ένα και μαχαίρι 22 εκατοστών. Στο σπίτι του 70χρονου βρήκαν 25 χιλιάδες ευρώ, 10 χιλιάδες δολάρια και τρία σημειωματάρια με δοσοληψίες.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη των δυο ανδρών και της 42χρονης, η οποία συνελήφθη στο Δρομοκαΐτειο όπου μετέβη για εκούσιο εγκλεισμό.