Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες – Ξυλοκόπησαν 17χρονη, τράβηξαν βίντεο και το ανέβασαν στα social media

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 17χρονη από δύο ανήλικες σε ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων που σημειώθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι τις Δευτέρας (26/1).

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν, διώκονται για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων αφού ξυλοκόπησαν την 17χρονη, τράβηξαν βίντεο και το ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο συμβάν ήταν παρών ακόμη δύο ακόμη νεαρές που φέρεται να βιντεοσκόπησαν το περιστατικό ξυλοδαρμού.

Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η επισταμένη έρευνα και αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη δύο νεαρών κοριτσιών, βραδινές ώρες χθες (27-01-2026), για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, μεσημβρινές ώρες την 26-01-2026 στην περιοχή της Τούμπας, οι συλληφθείσες, από κοινού με δύο ακόμη νεαρές, επιτέθηκαν με χρήση βίας σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο την επίθεση και στη συνέχεια ανήρτησαν το βίντεο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.