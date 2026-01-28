Θρίλερ με το διπλό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη – Τι είπε ο 52χρονος για τις δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές

Σε σοκ έχει περιέλθει η κοινωνία της Θεσσαλονίκης μετά την ομολογία 52χρονου που σκότωσε μία γυναίκα τον Οκτώβρη 2024, ενώ είναι ύποπτος για ακόμη έναν φόνο.

Η 46χρονη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από τους συγγενείς της τον Φεβρουάριο του 2025. Ο καθ’ ομολογία δράστης αποκάλυψε στις αρχές ότι το έγκλημα έγινε στις 30 Οκτωβρίου του 2024. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του DEBATER, ο 52χρονος είπε στις αρχές ότι ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.

Έτσι, ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στο ίδιο κτίριο εντοπίστηκε σορός δεύτερης γυναίκας, 42 ετών, της οποίας η εξαφάνιση της είχε δηλωθεί από το καλοκαίρι του 2025.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη σήψη όντας τυλιγμένη με κουβέρτες. Ο δράστης υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της, ενώ βρισκόταν μαζί στο υπόγειο.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ομολογία του εξετάζονται διεξοδικά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν και ο δεύτερος θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 52χρονος τελεί υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.