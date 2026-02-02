Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Χειροπέδες σε δύο άνδρες που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ πέρασαν αστυνομικοί το πρωί της Κυριακής και της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν χθες το πρωί και σήμερα το πρωί, στις περιοχές Νεάπολης και Ωραιοκάστρου, αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(2) άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν πρωινές ώρες χθες (01-02-2026) και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (02-02-2026), στις περιοχές Νεάπολης και Ωραιοκάστρου, αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.