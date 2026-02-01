Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Στη σύλληψη τριών ατόμων που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούνται σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στην περιοχή του Βαρδάρη τρία άτομα ηλικίας 37, 44 και 47 ετών, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν τα Ι.Χ.Ε. οχήματα τους ευρισκόμενοι υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ από την Αστυνομία επισημαίνεται ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.