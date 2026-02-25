Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από το “Ιπποκράτειο”

Σε καταυλισμό Ρομά στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ο 47χρονος κρατούμενος που είχε αποδράσει τη Δευτέρα 23/2 από την Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί τρεις ημέρες πριν από την απόδραση, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για κλοπή, διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση κατά της αρχής.

Μετά τη σύλληψή του, εμφάνισε καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι βρισκόταν στη ΜΕΘ, αλλά όπως προέκυψε τελικά είχε μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική.

Από εκεί, κάποια στιγμή φαίνεται πως βγήκε στο μπαλκόνι του θαλάμου, πέρασε στο διπλανό και εν τέλει ξέφυγε από τις Αρχές.

Άμεσα, σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία και άρχισε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.