Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας που έδωσε MDMA στην 20χρονη που πέθανε (βίντεο)

Στην ταυτοποίηση του 22χρονου, που συνελήφθη χθες, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου σχετικά με τον θάνατο της 20χρονης από MDMA τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές, ταυτοποίησαν τον συλληφθέντα ως τον άνθρωπο που κατείχε κι έδωσε στην άτυχη κοπέλα τις ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για τον θάνατο 20χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, μετά από παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής σχετικά με τον θάνατο ημεδαπής στις 10-10-2026 έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο ανωτέρω ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες. Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια σε βάρος του κατηγορουμένου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ακολούθως, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -39- γραμμαρίων,

-3- συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους -3,3- γραμμαρίων,

συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους -6- γραμμαρίων,

-2- φαρμακευτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,

το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κατόπιν αυτού, σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, ακολούθως, στον αρμόδιο ανακριτή.