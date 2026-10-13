Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο έμπορος ναρκωτικών που έδωσε MDMA στην 20χρονη που έχασε τη ζωή της – Ελεύθερος ο φίλος της

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο έμπορος ναρκωτικών που φέρεται να την προμήθευσε με ναρκωτικά (MDMA) την 20χρονη στη Θεσσαλονίκη, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να εντοπίσουν τον 22χρονο έμπορο ναρκωτικών σε σπίτι συγγενικού του προσώπου και κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA καθώς και άλλα ναρκωτικά.

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Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για το κακούργημα της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.

Την έρευνα είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που προχώρησε στην ταυτοποίηση του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για πρόσωπο σεσημασμένο για ναρκωτικά.

Παράλληλα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας.

Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών (για ιδία χρήση), σε βαθμό πλημμελήματος.

Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι η άτυχη κοπέλα κατανάλωσε με τη δική της πρωτοβουλία τη ναρκωτική ουσία χωρίς ο ίδιος να φέρει ευθύνη ως προς το τραγικό αποτέλεσμα.

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Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.