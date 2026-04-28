Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία με τη Smartlog Group στον τομέα της αυτοματοποίησης αποθηκών

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., ο επίσημος αντιπρόσωπος της Caterpillar στην Ελλάδα από το 1982 και εξουσιοδοτημένος dealer BYD και JLG, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη Smartlog Group, κορυφαίο διεθνή όμιλο εξειδικευμένο σε καινοτόμες λύσεις αυτοματοποίησης εσωτερικών logistics (intralogistics). Η συνεργασία εστιάζει κυρίως σε δύο τεχνολογίες αιχμής: τα συστήματα κάθετης αποθήκευσης (Vertical Storage) και τα ρομποτικά συστήματα AutoStore, φέρνοντας στην ελληνική αγορά τις πιο προηγμένες λύσεις αυτοματοποίησης αποθηκών.

Η Smartlog Group με μια ματιά

Η Smartlog Group ιδρύθηκε το 2016 στο Urretxu της Χώρας των Βάσκων (Βόρεια Ισπανία) και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων intralogistics παγκοσμίως. Με παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες – μεταξύ άλλων σε Κεντρική και Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Ευρώπη- ο Όμιλος ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συνεχή βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένων αποθηκευτικών συστημάτων, προσφέροντας λύσεις «κλειδί στο χέρι» (turnkey) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε project.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τεχνολογίες στο επίκεντρο

AutoStore

Το AutoStore είναι ένα ρομποτικό σύστημα αποθήκευσης και προετοιμασίας παραγγελιών βασισμένο σε bins, που επιτρέπει τη διαχείριση picking εργασιών με ταχύτητα και ακρίβεια, αξιοποιώντας στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο αποθήκης. Πρόκειται για το ταχύτερο και πυκνότερο σύστημα ανά τετραγωνικό μέτρο στον κόσμο, με αύξηση αποθηκευτικής χωρητικότητας έως και 400%, διαθεσιμότητα 99,7% και αύξηση παραγωγικότητας picking έως 2,5 φορές. Τα ρομπότ AutoStore λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς ενιαίο σημείο αστοχίας, ενώ 10 ρομπότ καταναλώνουν ενέργεια ίση με μία ηλεκτρική σκούπα, καθιστώντας το σύστημα ιδιαίτερα βιώσιμο.

Κάθετη Αποθήκευση (Vertical Storage)

Τα συστήματα κάθετης αποθήκευσης της Smartlog – Smartlift και Smartrot -αξιοποιούν το ύψος του αποθηκευτικού χώρου για τη βέλτιστη οργάνωση τόσο παλετών όσο και μικρότερων τεμαχίων. Σε συνδυασμό με το ιδιόκτητο λογισμικό διαχείρισης αποθηκών Galys WMS, τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν αυξημένη αποθηκευτική χωρητικότητα σε μικρότερη κάτοψη, ταχεία πρόσβαση στα αποθηκευμένα προϊόντα, βελτιωμένη ακρίβεια και ιχνηλασιμότητα, και μειωμένα λειτουργικά κόστη.

Η Smartlog ήδη στην Ελλάδα

Η Smartlog δεν είναι άγνωστη στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο στην Ελλάδα με τη Skroutz, το κορυφαίο marketplace της χώρας, για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος AutoStore στο logistics center της. Η Skroutz έγινε έτσι η πρώτη πλατφόρμα marketplace στην Ελλάδα που αυτοματοποιεί τις λειτουργίες αποθήκης μέσω τεχνολογίας AutoStore, με το σύστημα να περιλαμβάνει 35.940 bins, 30 ρομπότ R5Pro και 5 σταθμούς picking. Η έναρξη λειτουργίας αναμένεται εντός του 2026.

Η ΕΛΤΡΑΚ: 40+ χρόνια αξιοπιστίας

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1982 ως επίσημος αντιπρόσωπος Caterpillar, προσφέροντας πώληση, ενοικίαση και σέρβις ολόκληρης της γκάμας εξοπλισμού CAT, από χωματουργικά μηχανήματα και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μέχρι ανυψωτικά μηχανήματα (forklifts) και θαλάσσιους κινητήρες. Παράλληλα, εκπροσωπεί κορυφαία brands όπως BYD (ηλεκτρικά ανυψωτικά), JLG (εναέριες πλατφόρμες εργασίας), PALFINGER (γερανοί) και MaK (θαλάσσιοι κινητήρες). Ο Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ, μέλος του CP Holdings Group, περιλαμβάνει τις εταιρείες ΕΛΤΡΑΚ, ΕΛΑΣΤΡΑΚ και ΕΛΤΡΑΚ Βουλγαρίας.

Η στρατηγική αξία της συνεργασίας

Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε φάση ραγδαίας ψηφιακής μετάβασης στον χώρο των logistics. Η ζήτηση για λύσεις αυτοματοποίησης αποθηκών αυξάνεται, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το e-commerce, τα τρόφιμα και ποτά, τα φαρμακευτικά και οι πάροχοι logistics. Η συνεργασία ΕΛΤΡΑΚ – Smartlog προσφέρει στους Έλληνες πελάτες μια μοναδική πρόταση αξίας:

▸ Ολοκληρωμένη κάλυψη: Από κλασικό εξοπλισμό ανύψωσης (CAT, BYD, JLG) μέχρι πλήρη αυτοματοποίηση αποθηκών με AutoStore και Vertical Storage είναι ένας ενιαίος συνεργάτης για κάθε ανάγκη logistics.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

▸ Τεχνολογική αιχμή: Πρόσβαση σε ρομποτικά συστήματα AutoStore, κάθετες αποθήκες Smartlift/Smartrot, λογισμικό Galys WMS και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για predictive maintenance.

▸ Τοπική υποστήριξη: Το πανελλαδικό δίκτυο service και after-sales support της ΕΛΤΡΑΚ διασφαλίζει συνεχή λειτουργία και ταχεία ανταπόκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

▸ Κλιμακωτές λύσεις: Ευέλικτα, αρθρωτά (modular) συστήματα που εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, από μικρές εγκαταστάσεις μέχρι μεγάλα κέντρα διανομής.

Κλάδοι εφαρμογής

Οι λύσεις Vertical Storage και AutoStore που θα προσφέρονται μέσω της συνεργασίας απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

e-commerce και omnichannel retail

τρόφιμα και ποτά

φαρμακευτικός τομέας και υγεία

ηλεκτρονικά και ανταλλακτικά

fashion και cosmetics

logistics operators (3PL/4PL/5PL)

βιομηχανία και κατασκευές.

Κάθε λύση σχεδιάζεται εξατομικευμένα, μετά από εξαντλητική ανάλυση δεδομένων και αναγκών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση.

Δηλώσεις

«Η συνεργασία με τη Smartlog Group σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το τμήμα Lift Equipment & Logistics της ΕΛΤΡΑΚ. Με τις λύσεις Vertical Storage και AutoStore, μπορούμε πλέον να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη πρόταση — από το κλασικό ανυψωτικό μηχάνημα μέχρι το πλήρως αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα αποθήκης. Αυτό μας τοποθετεί στην ελληνική αγορά ως τον μοναδικό συνεργάτη που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναγκών intralogistics.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

— Κωνσταντίνος Καλλές, Sales Supervisor Lift Equipment, ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.