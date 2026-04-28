Κεφαλονιά: «Χημική βόμβα» δείχνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης Μυρτούς – «Τη γνώρισα μέσω τρίτου», λέει ο 66χρονος

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις εργαστηριακές αναλύσεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα (27.04), αποκαλύπτουν την κατανάλωση ενός θανατηφόρου «κοκτέιλ» ουσιών, το οποίο φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά στην τραγική κατάληξη της νεαρής κοπέλας.

Τα ευρήματα των αναλύσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, στο αίμα της 19χρονης εντοπίστηκαν ουσίες που αλληλεπιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους:

Κοκαΐνη: Σε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση (2.264 ng/mL), επίπεδο που συνδέεται άμεσα με έντονη τοξικότητα.

Αλκοόλ & Κάνναβη: Εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ (0,11 g/L) και ινδική κάνναβη τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9.

Ναλοξόνη (Narcan): Η παρουσία της ουσίας αυτής υποδηλώνει προσπάθεια χορήγησης αντιδότου για υπερκατανάλωση οπιοειδών.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον συνδυασμό κοκαΐνης και αλκοόλ, ο οποίος οδηγεί στη δημιουργία του κοκααιθυλενίου. Πρόκειται για μια ουσία έως και δέκα φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη, η οποία αυξάνει δραματικά την πιθανότητα αιφνίδιου θανάτου και προκαλεί βαριά καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η ταυτόχρονη χρήση των παραπάνω ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα, προκαλώντας αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι Αρχές αναμένουν πλέον τις ιστολογικές εξετάσεις για να συμπληρωθεί το «παζλ» των αιτιών θανάτου.

«Τη γνώρισα μέσω τρίτου», λέει ο 66χρονος

Παράλληλα με τις επιστημονικές έρευνες, το ενδιαφέρον στρέφεται στις μαρτυρίες προσώπων που επικοινώνησαν με τη Μυρτώ τις τελευταίες ώρες της ζωής της.

Ο 66χρονος που φέρεται να συνομιλούσε μαζί της, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη σχέση τους.

«Δεν την ήξερα την κοπέλα, μέσω ενός 23χρονου τη γνώρισα», δήλωσε ο άνδρας, υποστηρίζοντας πως η προσέγγισή του έγινε με σκοπό να τη βοηθήσει καθώς πίστευε ότι ήταν μόνη της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελευταία τους επικοινωνία έγινε τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας (περίπου στις 04:30), όταν η 19χρονη τον ενημέρωσε πως βρήκε δωμάτιο για να μείνει, πριν διακόψει απότομα την κλήση επειδή «κάποιος μπήκε μέσα στο χώρο».

Ο 66χρονος υπογράμμισε πως δεν την είχε συναντήσει ποτέ από κοντά, ενώ οι επαφές τους περιορίζονταν σε σποραδικά τηλεφωνήματα.