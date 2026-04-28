Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG

Η AKTOR LNG USA, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR, και η ALBGAZ, 100% κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας, υπέγραψαν σήμερα μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για την πώληση και αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ. Η 20ετής συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύσει την ALBGAZ 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα €6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AKTOR ENERGY USA, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου AKTOR, υπέγραψε σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού κόμβου, που θα συμπεριλαμβάνει Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία, ισχύος περίπου 380 MW. Το έργο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εμπορική συμφωνία και το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφησαν σήμερα στα Τίρανα αφενός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR κ. Αλέξανδρου Εξάρχου και αφετέρου από τον Υπουργό Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Enea Karakaçi και από την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ALBGAZ, κυρία Amarda Kapaj, αντίστοιχα, παρουσία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, κ. Edi Rama και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρίας Kimberly Guilfoyle.

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, δήλωσε: «Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και φιλοδοξεί να προσφέρει στην Ευρώπη ενεργειακή ασφάλεια μέσω του αμερικανικού LNG. Οι συμφωνίες μας, που έχουν υποστηριχθεί ένθερμα από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) του Λευκού Οίκου και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μπορούν να απελευθερώσουν τις τεράστιες δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου προς όφελος της Ευρώπης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτήν τη Διατλαντική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αλβανίας, αξιοποιώντας τις θυγατρικές μας εταιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υλοποίησή της».