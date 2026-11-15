Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην Μεταμόρφωση

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 06:41 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, ρεύμα προς Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο, 9ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα .

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεταμόρφωσης για συνδρομή των πυροσβεστών με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.