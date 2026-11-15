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ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός 51χρονης στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου

Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της

Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός 51χρονης στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Σορός που ανήκει σε 51χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της 51χρονης ημεδαπής εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

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