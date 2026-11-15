Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός 51χρονης στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου

Σορός που ανήκει σε 51χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της 51χρονης ημεδαπής εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.