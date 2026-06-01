ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους στην Θεσσαλονίκη

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δέκα κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, στους δέκα κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σειρά πλέον παίρνουν την Τρίτη 2/6 οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, τονίζοντας πως δεν έχουν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ όπως αναφέρουν δεν ξέρουν τι έχουν κάνει τα ΚΥΔ και τα προσωπικά τους στοιχεία τα έχουν χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα.

«Ο εντολέας μου δεν έχει πάρει ούτε ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι για τις επιδοτήσεις» ανέφερε η συνήγορος κατηγορούμενου Κική Πακιρτζίδου.