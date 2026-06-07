Χανιά: “Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται” είπε ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη

Ενώπιον του εισαγγελέα στα Χανιά οδηγήθηκε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, 6 Ιουνίου καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου, παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ενώ ανέφερε ότι η φωτογραφία αποτελεί προσωπικό του χόμπι.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πραγματοποιούνται στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων, οι οποίοι τον εντόπισαν να χρησιμοποιεί επαγγελματική φωτογραφική μηχανή για τη λήψη εικόνων στρατιωτικών αεροσκαφών. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τη φωτογραφική μηχανή του συλληφθέντα, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές περιεχόμενο των λήψεων και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν.