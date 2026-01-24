Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό

Είχε τοποθετήσει παλλόμενα φωτεινά σήματα σε μοτοσυκλέτα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη 30χρονου ημεδαπού, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό, προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» στη Θεσσαλονίκη.

   Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χθες να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί, ενώ στο όχημα είχαν τοποθετηθεί παλλόμενα φωτεινά σήματα μπλε χρώματος, κατά τρόπο που προσομοίαζε υπηρεσιακό δίκυκλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης κατείχε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER».

   Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

