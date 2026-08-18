Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος στην Καλαμαριά για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο πέρασε η αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό της 27χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει το ζευγάρι άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν το 100 για πιθανό ξυλοδαρμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 29χρονος σύντροφος ισχυρίστηκε ότι είχε μία λεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη, οι αστυνομικοί ωστόσο παρατήρησαν ότι η νεαρή είχε εκδορές στα χέρια και τον λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο.

Παρελήφθησαν από περιπολικό και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Στην κατάθεσή της η 27χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα και δεν υπέβαλε μήνυση, ενώ ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα.

Πλέον, αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, οι ισχυρισμοί του 29χρονου, αλλά και το εάν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού της σχέσης του ζευγαριού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.