Δωδεκάνησα: Κλείσιμο λιμανιών στις 12:30 στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το ναυτιλιακό πετρέλαιο

Κλείσιμο λιμανιών στα Δωδεκάνησα αναμένεται στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για την αύξηση στην τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου, με την Κάλυμνο, την Πάτμο και τη Λέρο στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αυξημένο κόστος των καυσίμων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον κλάδο, οι οποίες εκφράζονται με κινητοποιήσεις στα λιμάνια.

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Κάλυμνος, Πάτμος και Λέρος στο επίκεντρο

Στα τρία νησιά αναμένονται κινητοποιήσεις με προγραμματισμένη ώρα έναρξης τις 12:30.

Η διάρκεια και η ακριβής έκταση του κλεισίματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη – Ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, αντίστοιχη διαμαρτυρία βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη, όπου συμμετείχε στην τελετή επιστροφής των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.