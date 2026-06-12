Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που υπό την επήρεια αλκοόλ έτρεχε με 128 χλμ/ώρα στα Πεύκα
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές
Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τα ξημερώμάτα της Παρασκευής (12/6) καθώς έτρεχε με 128 χλμ/ώρα σε δρόμο που το όριο ήταν 50.
Μάλιστα, στο έλεγχο της Τροχαία διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος αλλοδαπός οδηγούσε μεθυσμένος, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο για υπερβολική ταχύτητα.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε να μην φέρει κρατικές πινακίδες το όχημα, να μη διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης και να κινείται χωρίς να φέρει το προβλεπόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
πηγή στην Google
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