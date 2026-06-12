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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που υπό την επήρεια αλκοόλ έτρεχε με 128 χλμ/ώρα στα Πεύκα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που υπό την επήρεια αλκοόλ έτρεχε με 128 χλμ/ώρα στα Πεύκα
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τα ξημερώμάτα της Παρασκευής (12/6) καθώς έτρεχε με 128 χλμ/ώρα σε δρόμο που το όριο ήταν 50.

Μάλιστα, στο έλεγχο της Τροχαία διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος αλλοδαπός οδηγούσε μεθυσμένος, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο για υπερβολική ταχύτητα.

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Επιπλέον, διαπιστώθηκε να μην φέρει κρατικές πινακίδες το όχημα, να μη διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης και να κινείται χωρίς να φέρει το προβλεπόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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