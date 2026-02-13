Θεσσαλονίκη: Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευκαρπία

Έχει σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, έπειτα από ένα απειλητικό τηλεφώνημα που δέχθηκε ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης για έκρηξη βόμβας στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Βάση όσων γράφει το Thestival.gr ένας άγνωστος κάλεσε την ιστοσελίδα και την είπε ότι στις 17:40 στην οδό 25ης Μαρτίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης θα εκραγεί βόμβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, απέκλεισαν την περιοχή και πραγματοποίησαν έρευνες με σκύλους, όπου τελικά αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.