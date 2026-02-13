Θεσσαλονίκη: Περαστικός εντόπισε αιμόφυρτο άνδρα στις Συκιές

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (13/02), όπου ένα άτομο εντοπίστηκε τραυματισμένο από αιχμηρό αντικείμενο στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γράφει το ThessPost.gr, στην περιοχή του ΒΑΟ, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ένα άτομο τραυματισμένο από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς από μαχαίρι. Ένας περαστικός εντόπισε τον τραυματία και άμεσα ειδοποίησε το 100, και στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Επίσης ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ, όπου αυτή την ώρα σπεύδει στο σημείο ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυματία, ενώ έχει πάει και διασώστης με δίκυκλο.