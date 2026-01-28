Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από το Ωραιόκαστρο

Έχει σημάνει συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Κυριακής χάθηκαν τα ίχνη του ανηλίκου από τον χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα, Τετάρτη (28/01), ενημερώθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο εξέδωσε missing alert αφού όπως τονίζει, “ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο”.

Ο Σαμπάν (επ) Καράμ (ον) έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα, κίτρινη φούτερ και μπλε σαμπό παντόφλες.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 25/01/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Σαμπάν (επ) Καράμ (ον), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 28/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple