Χανιά: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο ανήλικος που εξαφανίστηκε στην παραλία Κλαδισού
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο ανήλικος αλλοδαπός ο οποίος είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) από την παραλία Κλαδισού στα Χανιά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Υπενθυμίζεται ότι για τον εντοπισμό του πραγματοποιούσαν έρευνες υπό τον συντονισμό το ΕΚΣΕΔ, δύο πλωτά σκάφη, 1 σκάφος της Frontex και ιδιωτικά σκάφη
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