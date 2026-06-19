Χανιά: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο ανήλικος που εξαφανίστηκε στην παραλία Κλαδισού

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο ανήλικος αλλοδαπός ο οποίος είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) από την παραλία Κλαδισού στα Χανιά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

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Υπενθυμίζεται ότι για τον εντοπισμό του πραγματοποιούσαν έρευνες υπό τον συντονισμό το ΕΚΣΕΔ, δύο πλωτά σκάφη, 1 σκάφος της Frontex και ιδιωτικά σκάφη