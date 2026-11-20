Με σειρά εκδηλώσεων θα τιμηθεί η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να δίνει το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις της Παρασκευής 20 και του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του, αρχικά για μαθητές σχολείων και στη συνέχεια για το ευρύ κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις σύγχρονες δυνατότητές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου» μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 έως 12 ετών. Στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», η οποία είναι αφιερωμένη στους πεσόντες υπέρ Πατρίδας. Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσει ο δημιουργός της, ο διακεκριμένος γλύπτης και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Βαρώτσος.

Στις 12:00, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση που διοργανώνει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ». Κατά τη διάρκειά της θα βραβευτούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διακριθεί στον τομέα της καινοτομίας.

To DEBATER στην έκθεση των νέων οπλικών συστημάτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατική έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα φιλοξενηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου, στο Στρατόπεδο «Παπάγου».

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιηγηθούν στη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου και στην ευρύτερη ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, όπου δημιουργείται ένας νέος πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή.

Πότε θα ανοίξει το ΥΠΕΘΑ για το κοινό

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο Νίκος Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στην πανηγυρική δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου θα παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ημέρα, οι πύλες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό από τις 10:00 έως τις 17:00.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει και τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζοντας μουσικό πρόγραμμα για τους επισκέπτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο, ο εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά και έναν εξωστρεφή χαρακτήρα, καθώς οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν χώρους του υπουργείου και να γνωρίσουν από κοντά πτυχές της ιστορίας, της αποστολής και της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.