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Απίστευτο περιστατικό στην Παλλήνη: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 – Το μετέφερε σε τσάντα πάνω σε μηχανή

Του έπεσε και μια χειροβομβίδα-κρότου λάμψης κι ένας ασύρματος

Απίστευτο περιστατικό στην Παλλήνη: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 – Το μετέφερε σε τσάντα πάνω σε μηχανή
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου στην Παλλήνη με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στις 14:10 ένας 51χρονος αστυνομικό, χρεώθηκε ένα υποπολυβόλο MP5, ασύρματο και χειροβομβίδα κρότου – λάμψης και τα έβαλε σε δύο τσάντες, για να πάει για φύλαξη στο σπίτι του Στέφανου Χίου.

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Στην Παλλήνη, του έπεσαν οι τσάντες κι όταν το αντιλήφθηκε κι επέστρεψε στο σημείο βρήκε μόνο την χειροβομβίδα και τον ασύρματο. Ο αστυνομικός συνελήφθη για περί όπλων και παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης οπλισμού, αλλά με προφορική εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

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