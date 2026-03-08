Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ
DEBATER NEWSROOM

Στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε χθες (07.03) το βράδυ ένας 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο.

