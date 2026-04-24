Χρηματιστήριο: Στις 2.225,56 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,41%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς δεν υπάρχουν βήματα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν ενώ ανοδικά συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45 διαμορφώνεται στις 2.225,56 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,41%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,94 μονάδες (-1,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 135,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,57%), της Allwyn (+2,43%) , της Metlen (+0,99%) και της Aegean Airlines (+0,81%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,38%), του ΔΑΑ (-1,46%), της Εθνικής (-1,37%) και της Πειραιώς (-1,10%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Bally΄s Intralot και η ΔΕΗ διακινώντας 6.405.993 και 2.721.760 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 47,71 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 57 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (+9,17%) και ΥΚΝΟΤ (+7,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Autohellas (-7,28%) και CPI (-6,37%).