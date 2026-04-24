Παπαδόπουλος για Κρήτη: “Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν ο κύριος σεισμός – Αντίστροφη μέτρηση για μεγάλη δόνηση στον Κορινθιακό”

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε αρχικά ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με αφορμή τον ισχυρό σεισμό 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής (24/4).

Μιλώντας στα Παραπολιτιικά FM, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στον σημερινό σεισμό στην Κρήτη, που έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή, και τόνισε ότι ήταν «επιφανειακός και αρκετά δυνατός», κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό μέγεθος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο γνωστός σεισμολόγος εξήγησε ότι ήταν σημαντικό ότι «το επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε μια αρκετά ασφαλή απόσταση», καθώς βοήθησε στο να μην προκληθούν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», υπογραμμίζοντας ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν πάνω στην Κρήτη.

Πάντως, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι παρά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ «είμαστε σε σχετική ηρεμία», εξηγώντας ότι «μας απασχολούν οι σεισμοί που είναι από 6 Ρίχτερ και πάνω».

Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες και τις Αρχές να είναι γενικότερα σε ετοιμότητα, καθώς «είναι μαθηματικό ζήτημα» ότι θα έχουμε σεισμική δόνηση άνω των 6 Ρίχτερ στη χώρα μας.

Αντίστροφη μέτρηση για τον Κορινθιακό

Σύμφωνα με τον γνωστό σεισμολόγο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι βρισκόμαστε κοντά σε έναν μεγάλο σεισμό στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου.

Επιπλέον, ο γνωστός σεισμολόγος ανέφερε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό, επισημαίνοντας ότι καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, αναφέροντας το κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα) ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε πως θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα ενός και τριών ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτόν, ο σεισμολόγος επανέλαβε για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και προστασία.

Συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στην Κρήτη

Νωρίτερα σήμερα, στις 6:18 το πρωί, σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «πολύ ισχυρή», καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του χωριού Γούδουρας, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου της Κρήτης, ή 405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, σημειώθηκε σειρά μετασεισμών με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 4,2 Ρίχτερ.

Ακολούθησε νέος σεισμός 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε 18 Χλμ. Ν του Γουδουρά στο Λασίθι της Κρήτης, στις 11:58 το πρωί. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.