Λασίθι: Αιματηρή συμπλοκή κτηνοτρόφων με μαχαιρώματα – Ένας τραυματίας

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην περιοχή Κουτάραντος στο Λασίθι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η ένταση προέκυψε λόγω διαφωνιών για κτηματικά ζητήματα ανάμεσα σε έναν 36χρονο, δύο αδέλφια ηλικίας 27 και 34 ετών, καθώς και μια 68χρονη γυναίκα. Η σύγκρουση φαίνεται να ξεκίνησε από καταγγελίες ότι το κοπάδι του 36χρονου είχε εισέλθει σε εκτάσεις που ανήκαν στα αδέλφια, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα.

Κατά τις ίδιες πηγές, η 68χρονη φέρεται να εξύβρισε τον άνδρα, ενώ στη συνέχεια τα δύο αδέλφια του επιτέθηκαν -ο ένας με μαγκούρα και ο άλλος με μαχαίρι – τραυματίζοντάς τον δύο φορές, στην κοιλιά και στο χέρι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα. Παραμένει υπό σύντομη νοσηλεία, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο αδελφών, οι οποίοι κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.