Μέση Ανατολή: Ιρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Πακιστάν – “Αισιοδοξία για πρόοδο στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Αντιπροσωπεία του Ιράν μεταβαίνει στο Ισλαμαμπάντ αργότερα σήμερα (24/4) με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί στο πλαίσιο των διαμεσολαβητικών συνομιλιών για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει «υψηλή πιθανότητα επίτευξης προόδου» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, καθώς η ένταση στο πεδίο αρχίζει να ανεβαίνει ξανά.

Νωρίτερα την Παρασκευή (24/4), ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, την κατάπαυση του πυρός και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες στο πλαίσιο της εμπλοκής ΗΠΑ-Ιράν.