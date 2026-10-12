Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο μεθυσμένος οδηγός που “μπούκαρε” σε ταβέρνα – Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που “εισέβαλε” σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή κι αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του, μέχρι την αυριανή εκδίκασης της υπόθεσης.

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Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο εισέβαλε στην ταβέρνα, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο κι ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι την πορεία τού αυτοκινήτου ανέκοψαν οι ζαρντινιέρες που διαθέτει το κατάστημα εστίας περιμετρικά.

Σε έλεγχο μέθης που υποβλήθηκε ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.