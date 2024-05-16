Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο συλληφθέντες για το οπαδικό επεισόδιο στη Νέα Μηχανιώνα

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, εναντίον δύο αδελφών 37 και 42 ετών, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (13/5), στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας.

Μετά την απολογία τους ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη (από κοινού), με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Δεν ήταν οργανωμένη επίθεση

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο κατηγορούμενοι, 23 και 24 ετών, παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο, την οποία απέδωσαν στην «κακιά στιγμή», ενώ δήλωσαν μετανιωμένοι και ζήτησαν συγγνώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι προηγήθηκαν αντεγκλήσεις με τα θύματα, τονίζοντας πως δεν ήταν κάποια οργανωμένη ή σχεδιασμένη επίθεση. Μάλιστα ο ένας εκ των δύο ανέφερε ότι επέστρεψε την αθλητική ζακέτα (με διακριτικό συγκεκριμένης ομάδας) την οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα με βία από το ένα θύμα.

Ο 23χρονος έχει απασχολήσει πρόσφατα τις διωκτικές Αρχές για ανάλογο οπαδικό επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, εμπλέκεται στην συμπλοκή μεταξύ οπαδών που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στην περιοχή της Βούλγαρη, στη ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, υπήρξε το ένα από τα δύο θύματα που είχαν υποστεί τότε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Για εκείνη την υπόθεση ο 23χρονος είχε καταστεί κατηγορούμενος για πράξεις που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος και απολογήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο (αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο να μην παρακολουθεί αγώνες της ομάδας του).

Για το επεισόδιο στη Σκάλα Νέας Μηχανιώνας οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία των δύο παθόντων, 37 και 42 ετών, σ’ αυτό συμμετείχαν τουλάχιστον δέκα άτομα. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αδέλφια φαίνεται να κατευθύνονταν προς τα αυτοκίνητά τους, όταν δέχθηκαν την επίθεση των δραστών που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Αφού φώναξαν οπαδικά συνθήματα, χτύπησαν τα θύματα, αφαιρώντας την ζακέτα που φορούσε ο ένας (γι’ αυτόν τον λόγο ασκήθηκε δίωξη για ληστεία).

Ο πρώτος εκ των παθόντων τραυματίστηκε κάτω από το αριστερό μάτι, στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ ο δεύτερος στο σαγόνι και στην πλάτη. Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε κάποιο από τα θύματα να είναι οργανωμένος φίλαθλος σε αθλητικό σύνδεσμο.

