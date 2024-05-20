Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 57χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά 10χρονη σε γηπεδάκια «5X5»

Σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή, αναστολή καταδικάστηκε εργαζόμενος σε γηπεδάκια ποδοσφαίρου (5 επί 5) στη Θεσσαλονίκη, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μία 10χρονη, την ώρα που παρακολουθούσε τον πατέρα της να παίζει μπάλα. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε, κατά πλειοψηφία, ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα ανήλικη κάτω των 12 ετών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τον Δεκέμβριο του 2017, και πήρε το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη, όταν η ανήλικη απευθύνθηκε στους γονείς της. Όπως κατήγγειλε η ανήλικη, καταθέτοντας προανακριτικά παρουσία παιδοψυχολόγου, ο 57χρονος κατηγορούμενος την αγκάλιασε και κόλλησε το σώμα του πάνω στο δικό της, όταν εκείνη ανέβηκε σε συρματόπλεγμα. Την ίδια μέρα δε, σύμφωνα με την καταγγελία, την κάλεσε στο γραφείο του προσφέροντάς της ως δώρο μία αθλητική φόρμα.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι ενήργησε προστατευτικά απέναντι στην ανήλικη προκειμένου να μην τραυματιστεί, τονίζοντας ότι κίνησή του παρερμηνεύτηκε.

