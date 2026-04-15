Κοζάνη: 17χρονη σε σοβαρή κατάσταση μετά από τραυματισμό στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο Παπανικολάου

Μια 17χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι που υπέστη στο κέντρο της Κοζάνης, τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη να παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς. Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, η ανήλικη, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της περιοχής, φέρει κάταγμα κρανίου και σοβαρό αιμάτωμα, ενώ έχει διαγνωστεί και ολική ρήξη τυμπάνου. Η μητέρα της επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

Παράλληλα, η οικογένεια της 17χρονης έχει ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για τις συνθήκες του τραυματισμού της, ο οποίος φέρεται να προήλθε από πτώση στο έδαφος, ενώ και η Αστυνομία πραγματοποιεί τη δική της έρευνα. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.